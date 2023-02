Transport ferroviaire: Macky lance un nouveau projet à Thiès - adakar.com

Transport ferroviaire: Macky lance un nouveau projet à Thiès Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Rewmi

Reconstruction du chemin de fer sénégalais

Le lancement des travaux de la ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda et la suite des travaux détermineront la reprise du Transport ferroviaire entre Dakar et Tambacounda via la cité du rail. Avec ce nouveau projet, le train sifflera-t-il à nouveau à la gare de Thiès ? en tout cas ceci constitue le nouveau défi du président Macky Sall dans le secteur du Transport.

Le président de la République, Macky Sall, est, à partir de ce jeudi 9 février 2023, l’hôte de la région de Thiès. La cité du rail accueille le Conseil des ministres décentralisé. Dans son agenda, figure le lancement de la réhabilitation de la voie ferroviaire, entre autres. Une doléance des Thiessois et engagement depuis plusieurs années de l’actuel régime, qui connaitra un début d’exécution. Le président Macky Sall, en plus des sorties de ses différents ministres sur la question, est revenu assez souvent sur cette réhabilitation.



En octobre dernier, lors du lancement des Classes préparatoires aux grandes écoles, répondant à l’interpellation du maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, le président Sall a réaffirmé tout son engagement à faire revivre les rails. «Après le Ter (Train express régional, ndlr), je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambacounda, naturellement qui passera par le hub de Thiès et toutes les rives ferroviaires qui sont sur le tracé. Le train sifflera-t-il à nouveau à la gare de Thiès ? Le lancement des travaux de la ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda et la suite des travaux détermineront la reprise du trafic ferroviaire entre Dakar et Tambacounda, via la cité du rail. *



Déjà, lors du vote du budget de son département à l’Assemblée Nationale, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, avait annoncé la disponibilité du financement. Cette déclaration de chef de l’Exécutif n’est pas la première occasion pendant laquelle l’Etat est revenu sur sa volonté de refaire naître les chemins de fer. Lors des discours à la nation ou à la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, le président Macky Sall, est assez souvent revenu sur la question. «Sur le volet ferroviaire, je me réjouis d’annoncer qu’en accord avec la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé, dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité», a-t-il dit, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2019. Mieux, il avait qualifié le projet d’«urgent et prioritaire».



En novembre 2022, répondant aux interpellations des députés sur la question, selon le rapport des travaux de Commission de l’Assemblée Nationale signale, l’actuel ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, avait annoncé «la disponibilité de 3 milliards sur le financement de la réhabilitation de la ligne Dakar-Tambacounda, en attendant la réalisation du grand projet de ligne à grand écartement».



Auparavant, présent à Thiès, en juillet 2018, le président Macky Sall avait exprimé cette volonté. «Le gouvernement du Sénégal travaille pour la relance du chemin de fer. Le financement est déjà acquis. Il ne reste plus que quelques discussions à mener». Macky Sall était partie présenter ses condoléances à l’homme d’affaire Baba Diaw, suite au décès de sa mère. En 2016, détaillant le programme de l’Etat dans le domaine ferroviaire, Abdou Ndéné Sall, alors Secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire, annonçait un ambitieux programme de relance, pour un coût de 1390 milliards. L’ambition étant de couvrir 1520 km.