News Économie Article Économie Tournée économique: le président Macky Sall accueilli en grande pompe à Thiès où doit se tenir un Conseil des ministres décentralisé Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | aDakar.com

Thiès, le 9 février 2023 - Le chef de l`État est arrivé à Thiès dans le cadre de sa tournée économique dans la région du Rail où il doit présider un Conseil présidentiel et un Conseil des ministres. Tweet

Le président de la République, Macky Sall a été accueilli, tard dans la soirée du mercredi 8 février 2023, par des dizaines de milliers de personnes à son arrivée dans la ville de Thiès.



De retour de Yamoussoukro où il était pour les besoins de la remise du Prix Félix Houphouët - Boigny de l’UNESCO pour la Recherche de la Paix à Mme Angela MERKEL, ancienne Chancelière d’Allemagne, le chef de l’État a directement rallié la capitale du Rails.

Sur place, c’est une marrée humaine qui a souhaité la bienvenue au chef de l’État qui va séjourner pendant 4 jours dans la région.



Le chef de l’État présidera, ce jeudi 9 février 2023, un Conseil présidentiel suivi d’un Conseil des ministres décentralisé. Également, au menu de la visite, il est prévu plusieurs autres activités dont l’inauguration de l’Université Iba Der Thiam de Thiès et de l’École nationale des sapeurs-pompiers.



Le président Macky Sall procédera également au lancement des travaux de l’Autoroute Thiès-Saint-Louis-Tivaouane et au démarrage du chantier de la réhabilitation du chemin de fer.



Le chantier de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile va recevoir également la visite du président de la République, Macky Sall.



Makhtar C.