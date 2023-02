Sénégal: le manque d’arachide fait grincer les huileries [2/2] - adakar.com

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal (arachide)

Au Sénégal, la campagne arachidière bat son plein jusqu’au mois d’avril. Mais la mauvaise récolte des agriculteurs à cause des fortes pluies et la concurrence des acheteurs étrangers met en difficulté les producteurs d’huile implantés dans le pays. La Sonacos, la compagnie huilière nationale, tente tant bien que mal de continuer à faire tourner ses usines.



De notre correspondante à Dakar,



Un camion chargé d’arachides déverse son contenu sur une pyramide de graines. Nous sommes dans l’usine de la Sonacos, la société nationale de commerce des oléagineux à Diourbel, et pour l’instant les stocks sont maigres. Doudou Niang est chef du service achats graines.



« Cette année, on est à peu près à 2 500 tonnes au niveau de Diourbel. À cette date, l’année dernière, on avait récolté 36 000 tonnes. Les graines ont tardé à venir à cause de la spéculation du prix au niveau des producteurs. La raison pour laquelle la Sonacos s’est un peu réajustée. »