TDS : "le paiement des redevances débute en mars" (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société TDS : "le paiement des redevances débute en mars" (ministre) Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

TDS : "le paiement des redevances débute en mars" (ministre)

Tweet

Thiès, Le ministre de la Communication, des Télécommunications et l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a fixé au mois de mars la date butoir pour le paiement des redevances que les éditeurs doivent à la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) en vue d'aller vers son autonomie financière.



“Le défi majeur, c’est d’arriver à la rentabilité de la TDS pour que la société soit autonome. Je pense qu’il y a urgence à ce niveau. Le mois de mars, c’est la date butoir à laquelle nous allons entamer le paiement des redevances", a-t-il déclaré.



‘’Les éditeurs doivent payer la revanche comme cela se fait partout dans le monde. Il n’y qu’au Sénégal où les éditeurs font de la publicité, gagnent de l’argent sans payer des redevances’’, a-t-il dit lors d'une visite au réseau de la TDS-SA de Thiès.



Le ministre a soutenu que la TDS doit travailler pour être automne financièrement afin de pouvoir relever le défi de la modernisation de ses structures sur l’ensemble du territoire national.



“Techniquement, vous êtes autonomes maintenant, financièrement, la société de télédiffusion doit gagner également ce pari l'autonomisation. La TDS a besoin de fonds, d’un capital financier pour pouvoir faire face aux exigences de modernisation de ses structures”, a-t-il indiqué.



"Les attentes sont grandes, la mission est sensible, vous avez quasiment l’obligation de résultats, de performances, et de vous adapter pour être à la pointe des technologies comme tous les autres pays’’, a-t-il ajouté.



La Directrice de la TDS-SA, Nafissatou Diouf a déclaré que les éditeurs sont des partenaires de premier choix qui doivent s’acquitter de leurs redevances.



“Les éditeurs publics comme privés, et distributeurs de contenus doivent s’acquitter de leurs redevances pour permettre à l’opérateur de diffusion nationale, censée offrir des images de qualité et meilleure couverture du territoire national, de faire face aux charges liées à son activité”, a-t-elle-plaidé.





ABD/ASB