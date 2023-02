Un comité du dialogue social de dix-neuf membres installé au groupe Bolloré - adakar.com

Un comité du dialogue social de dix-neuf membres installé au groupe Bolloré Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Un comité de dialogue social composé de dix-neuf membres a été installé mercredi au groupe Bolloré Transport et Logistics (BTL) Sénégal dans le but d’améliorer les relations professionnelles entre les différents partenaires sociaux, a constaté l'APS.



Ce comité comprend 7 représentants de la direction générale, 7 délégués du personnel, 5 personnes ressources. Un bureau de 5 personnes a aussi été installé. Un règlement intérieur a été signé entre le délégué du personnel et le directeur régional.



‘’La cérémonie […] consacre la volonté réaffirmée de la direction générale et de nos partenaires sociaux de promouvoir et pérenniser en toute transparence les responsabilités d'un climat social apaisé et à contribuer à une meilleure productivité indispensable à la bonne marche de l’entreprise’’, a dit Augustin Mathias Sène, directeur des ressources humaines adjoint de Bolloré



Selon lui, la direction générale a pris la pleine mesure des ‘’enjeux socio-économique, environnementaux qui passent inéluctablement par la mise en œuvre de mécanisme d’échange, de concertation entre les partenaires sociaux’’.



A cet effet, il est important que la lutte syndicale change d’approche et cela passe par un ‘’dialogue social constructif’’ entre les différents partenaires sociaux de l’entreprise, a t-il dit.



‘’Le dialogue social constructif améliore la qualité des décisions et des politiques à travers l’implication des principaux acteurs du monde du travail’’, a indiqué Mariama Diallo, déléguée du personnel de Bolloré.



Elle est d’avis que les syndicats constituent ‘’une composante’’ du dialogue social et leur responsabilité est total dans le succès ou l’échec des négociations avec les employeurs.



Le directeur régional d’Afrique atlantique de Bolloré transport et logistics Mohamed Abdoulaye Diop a assuré que cette cérémonie est ‘’le témoignage’’ de l’engagement ‘’sincères et francs’’ de la direction dans un contexte de dialogue social.



Le comité du Dialogue sociale est selon lui, ‘’un outil’’ voire même ‘’un comportement dans une entreprise’’.



Le Président du conseil d'administration (PCA) de Bolloré, Mamadou Racine Sy a salué cette initiative de la direction générale rappelant que le dialogue social a toujours été ‘’un crédo’’ au sein de l’entreprise.



‘’Le dialogue est l’affaire des partenaires sociaux’’, a soutenu M. Sy également premier vice-président du conseil national du patronat du Sénégal.



‘’Le comité du dialogue social constitue un cadre approprié pour consolider la culture du dialogue social au niveau de tous les acteurs de l’entreprise’’, a estimé la présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye.



