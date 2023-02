Moussa Bocar Thiam souligne l’urgence d’assainir le secteur des médias - adakar.com

News Société Article Société Moussa Bocar Thiam souligne l’urgence d’assainir le secteur des médias Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Me Moussa Bocar Thiam, porte-parole du Parti socialiste

Thiès, Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a souligné, mercredi, à Thiès, l’urgence et la nécessité d’assainir le secteur des médias avec une application rigoureuse de la carte nationale de presse.



"L’Etat du Sénégal veillera rigoureusement à l’application de la carte nationale de presse qui est fondamentale pour assainir le secteur. C’est une obligation de présenter cette carte pour pouvoir exercer le métier de journaliste ou de technicien des médias", a-t-il déclaré à Thiès en marge d’une rencontre avec les acteurs de la presse locale.



Selon le ministre, la profession de journaliste est polluée, ce qui rend difficile, le travail des médias classiques.



"Nous avons atteint la ligne rouge, nous devons mettre un terme, dans le consensus et dans la discussion, à cette désorganisation pour améliorer la qualité de service des médias", a-t-il souligné.



