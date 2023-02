Thiès : pour une application "effective" et "urgente" de la convention collective des journalistes - adakar.com

Thiès : pour une application "effective" et "urgente" de la convention collective des journalistes Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, La présidente de l’Association de la presse locale de Thiès (APL), Khady Youm, a plaidé, mercredi, pour une application "effective" et "urgente" de la convention collective pour de meilleures conditions de travail des journalistes et techniciens des médias basés à la cité du rail.



“Nous voulons une application effective et urgente de la nouvelle convention collective du secteur de la presse pour de meilleures conditions de travail et le retour de l’aide à la presse des régions octroyée sous le magistère de l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade”, a-t-elle déclaré lors d’une rencontre avec le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam.



Elle a plaidé pour la construction et l’équipement d’une maison de la presse de Thiès qui serait un lieu de rencontre des journalistes.



Khady Youm sollicite également ‘’un appui à la création d’une coopérative d’habitat dans l’optique de créer une cité de la presse pour permettre à chaque professionnel des médias de disposer un logement décent’’.



Concernant le renforcement des capacités des journalistes, la présidente de l’Association de la presse locale de Thiès demande l’octroi de bourses d’études pour appuyer les journalistes et techniciens de médias dans la formation.



