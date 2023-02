Conseil des ministres décentralisé : le président Macky Sall est arrivé à Thiès - adakar.com

News Politique Article Politique Conseil des ministres décentralisé : le président Macky Sall est arrivé à Thiès Publié le jeudi 9 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Conseil des ministres décentralisé : le président Macky Sall est arrivé à Thiès

Dakar, Le président de la République, Macky Sall, est arrivé en fin d’après-midi à Thiès (ouest), où il doit présider ce jeudi un conseil des ministres décentralisé et plusieurs autres activités prévues durant son séjour de quatre jours dans la région, a constaté un envoyé spécial de l’APS.



Le chef de l’Etat est arrivé dans la capitale du rail vers 18 heures. Quelques minutes plus tôt, son avion atterrissait à l'aéroport Blaise Diagne de Diass en provenance de Yamoussoukro, où il a assisté à la remise du prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il devrait recevoir un accueil populaire sur la route le menant à la gouvernance où il va résider durant son séjour dans la région.





Jeudi, il débutera sa journée par un conseil présidentiel sur le développement de la région.





Cette visite du chef de l'Etat devrait permettre d'‘’évaluer l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors du Conseil des ministres délocalisé à Thiès en mai 2014’’, a expliqué le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue.





Elle lui permettra également de plancher sur ‘’les besoins exprimés par les populations de ladite région, pour son développement économique et social’’, a ajouté M. Mbengue.





Dans l'après-midi, Macky Sall présidera un Conseil des ministres, le deuxième qu'accueille Thiès après celui organisé dans cette région en juin 2014.





Cette année-là, le gouvernement avait annoncé un programme d’investissement de 448 milliards 383 millions 683 mille 534 francs CFA pour la région de Thiès.





Ce budget devait servir à financer le programme triennal d'investissements publics (PTIP) 2014-2016, avec 247 milliards 447 millions 583 mille 534 francs CFA. Le PTIP comprenait un financement additionnel de 200 milliards 936 millions 100 mille francs CFA, pour la période 2015-2017.





Vendredi matin, le chef de l'Etat se rendra à la base militaire de Thiès et visitera le chantier de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile.





Il va inaugurer ensuite l'université Iba Der Thiam, puis l'Ecole nationale des sapeurs-pompiers, à 16 heures.





Une heure plus tard, il va lancer les travaux de l'autoroute prévue pour relier Thiès à Saint-Louis (nord) en passant par Tivaouane (ouest).





Le président de la République terminera la journée du vendredi par le lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer à Thiès.





Le Sénégal s'est lancé depuis quelques années dans un programme de modernisation des infrastructures ferroviaires. Le TER, le Train express régional reliant Dakar à Diamniadio (ouest), a été construit dans ce cadre.





Samedi, le chef de l'Etat effectuera une visite à Saint-Louis, avant de revenir à Thiès dans l'après-midi.





A son retour, il visitera le sanctuaire marial de Poponguine et inaugurera la centrale électrique de Malicounda.





La visite des infrastructures construites par le Programme de modernisation des villes à Mbour (ouest) mettra fin à son séjour dans la région de Thiès.