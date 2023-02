Sénégal : LBOF Securities International entre dans le capital de CGF Bourse - adakar.com

Sénégal : LBOF Securities International entre dans le capital de CGF Bourse

C’est un tournant décisif pour la finance de marché au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. La LBOF Securities International vient de prendre une part significative dans CGF Bourse, société d’intermédiation boursière et d’asset management, fondée par feu Gabriel Fal.



La nouvelle qui se répand à la vitesse de l’éclair dans les salles de marché change la donne d’une société leader de son activité depuis 1998 et qui était à la recherche de partenaires techniques et financiers pour poursuivre son expansion.