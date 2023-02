Le Sénégal et le Liberia s’associent pour renforcer la lutte contre la pêche illégale - adakar.com

Le Sénégal et le Liberia s'associent pour renforcer la lutte contre la pêche illégale Publié le jeudi 9 fevrier 2023

Les pêcheurs débarquent le poisson

Le ministre sénégalais de la Pêche et de l’Économie maritime Pape Sagna Mbaye et Emma Metieh Glassco, directrice générale de l’Autorité libérienne des pêches et de l’aquaculture (NaFAA) ont signé le 6 février, un protocole d’accord visant à promouvoir et à faciliter la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’inspection des activités de pêche et connexes dans leurs eaux maritimes.