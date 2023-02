Ministre Oulimata Sarr : « Ce que le MEDS a fait depuis 22 ans… » - adakar.com

Ministre Oulimata Sarr : « Ce que le MEDS a fait depuis 22 ans… » Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Le MEDS a réussi une prouesse fortement saluée par la Ministre de l’Economie, Oulimata Sarr : c’est celle de se draper d’un manteau de solidarité en indiquant gratuitement à des milliers de jeunes la voie à suivre pour disposer d’un emploi.



L’enthousiasme des autorités d’Etat et la massive ruée des jeunes vers le Forum du 1er Emploi sont illustratifs de la foi portée en cette tradition solidaire devenue une firme sociale si avantageuse pour la jeunesse sénégalaise.





La 22e Edition du Forum du 1er Emploi a toujours vécu dans une dynamique nationale qui donne au MEDS la couronne de patriotisme et à son Président, Mbagnick Diop le diadème de l’altruisme. Venus de toutes les régions du Sénégal, les jeunes présents avec les dossiers administratifs qui certifient leur formation professionnelle, vont jouir d’un bel avantage, celui de disposer gratuitement d’outils appropriés pour intégrer le marché du travail.



Une initiative qui a séduit Oulimata Sarr ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération qui présidait la 22e édition du Forum du 1er emploi.



« Le MEDS a mis en place tout un écosystème pour permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi et cette initiative traduit l’engagement d’un homme : je veux nommer M Mbagnick DIOP , qui en 22 ans de l’emploi des jeunes sa priorité », a-t-elle déclaré.





Elle a salué l’esprit visionnaire du MEDS, le dynamisme des femmes et hommes du MEDS qui, dit-elle, ont inscrit le Forum du 1er emploi dans l’agenda national des politiques publiques…



La ministre de l’Economie a exhorté à réfléchir à des alternatives comme l’auto-emploi et l’entreprenariat. « Un défi que le MEDS a compris », s’est-elle réjouie. Elle est d’avis qu’on ne peut pas réussir l’emploi sans la formation personnelle.



A son avis, il faut cinq piliers pour résoudre l’emploi des jeunes : il s’agit de bonnes politiques publiques, d’une bonne formation, des financements (crédit-bail, équipement, ligne de crédit, fonds de garantie…), d’un accès au marché, des infrastructures de bases (pistes rurales, routes, accès à l’eau, énergie).