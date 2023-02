Séismes en Turquie et en Syrie : Deux étudiants sénégalais parmi les blessés - adakar.com

Séismes en Turquie et en Syrie : Deux étudiants sénégalais parmi les blessés Publié le mercredi 8 fevrier 2023

Plus de peur que de mal. Jusque-là, aucun Sénégalais n'a été compté parmi les milliers de morts et de disparus dans les tremblements de terre meurtriers qui ont dévasté la Turquie et la Syrie. Mais selon les informations de la Rfm, deux étudiants sénégalais ont été blessés à la suite de l'effondrement de leur immeuble. «Il y a deux étudiants établis à Kahramanmara? qui sont blessés, suite à l’effondrement de leur immeuble. Mais heureusement, ils se portent bien, actuellement. On s’est parlé au téléphone ce matin. Et d’ici peu, ils vont quitter la ville pour aller à Ankara. Ils attendaient d’ailleurs les bus qui devaient les convoyer et malheureusement, le séisme les a trouvés là-bas. Ils sont blessés et ont perdu les bagages qu’ils avaient», a informé Moctar Sow, le président de la Fédération des étudiants sénégalais de Turquie sur les ondes de la Rfm. Et pour éviter le pire, le président de l’ONG Horizon sans frontières demande à l’État du Sénégal de mettre en place une cellule de crise au Sénégal et un numéro vert. «La psychose est générale et la plupart des gens ont passé la nuit à la belle étoile pour se protéger, alors qu’il fait actuellement très froid. C’est la raison pour laquelle nous invitons l’État du Sénégal à mettre à la disposition de nos compatriotes un numéro vert et la mise en place d'une cellule de crise pour les familles, ne serait-ce que pour apporter les informations spécifiques dont ils ont besoin», a-t-il lancé sur les ondes de la Rfm.