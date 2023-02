L’imam jet-setteur, Cheikh Ahmed Cissé est libre - adakar.com

News Société Article Société L’imam jet-setteur, Cheikh Ahmed Cissé est libre Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | seneweb.com

L'imam jet-setteur Cheikh Ahmed Cissé est libre. Il était interpellé depuis le mois dernier par les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité ( DSC). Son arrestation fait suite à une plainte de Jamra, après qu’il a demandé qu’on distribue des capotes dans les mosquées.



Connu pour ses gros mots, Cheikh Ahmed Cissé, l'imam, jet-setteur avait dans une sortie virulente, devenue virale, déclaré que ce serait une bonne chose que les imams distribuent des capotes dans les mosquées. Des propos qui n'avaient pas manqué de soulever l'ire de l'Ong Jamra.



‘’Les familles religieuses devraient prendre des préservatifs pour les distribuer dans les mosquées. Chaque vendredi, les imams devraient parler de ce thème. Le but de la mosquée est de montrer le droit chemin aux croyants. Le plus important dans notre religion, après la prière, c’est d’avoir des rapports intimes. La particularité de la mosquée est qu’il n’y a que d'hommes. Ainsi, de la même manière que des responsables des mosquées font le tour des fidèles pour récupérer les aumônes et offrandes, de cette même façon, ils doivent le faire pour leur distribuer des capotes’’, avait-il déclaré.