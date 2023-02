Jihadisme au Sahel et dans le Golfe de Guinée: Lavrov promet une aide russe aux pays concernés - adakar.com

En visite à Bamako au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a garantit ce mardi 7 février une aide de la Russie aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée afin de combattre le jihadisme, rapporte l'AFP. Lors d'une conférence de presse en compagnie de son homologue malien, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie russe a affirmé que la lutte contre le terrorisme est aussi « d'actualité pour les autres pays de la région ». « Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés, a-t-il ajouté. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays du Golfe de Guinée. »