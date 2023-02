« L’Algérie capable d’organiser une Coupe du monde » : des algériens saluent El Hadj Diouf, “le grand joueur africain“, “la légende“ - adakar.com

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf, ancien international de football sénégalais

Les supporters de l’Algérie ont salué l’appréciation positive faite par El Hadj Diouf quand à la possibilité et aux capacités de l’Algérie d’organiser une Coupe du monde de football.



Présent en Algérie pour les besoins du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2023), remporté par le Sénégal devant l’Algérie, le pays organisateur, El Hadj Diouf n’avait pas tari d’éloges sur la qualité de l’organisation de la compétition.



« Je le dis et je le redis, l’Algérie peut même organiser une Coupe du monde ! Organiser une CAN sera une formalité. Un grand pays comme l’Algérie doit faire beaucoup d’évènements pour la jeunesse », avait déclaré El Hadj Diouf dans des médias algériens.