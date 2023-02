Une autre plainte déposée contre Ousmane Sonko - adakar.com

News Société Article Société Une autre plainte déposée contre Ousmane Sonko Publié le mardi 7 fevrier 2023 | Senenews.com

© aDakar.com par DR

Refus de test ADN : le bureau politique du pastef s`interroge sur la destination du sang de Sonko

Les plaintes s’enchainent contre Ousmane Sonko. Après celles de Adji Sarr pour viols et menace de mort et de Mame Mbaye Niang pour diffamation, un policier a traduit en justice le leader de Pastef.





D’après les informations de L’OBS, c’est le policier Frédéric Napel qui l’accuse de mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation.



La plainte est déposée hier lundi 6 février au parquet de Dakar. Le policier soutient que Sonko l’a traité de criminel capable de tuer pour rien.



Sonko l’a aussi de comploteur contre sa personne, de « taupe » et de « traitre » de la nation, car ayant transmis ds informations confidentielles et hautement sensibles à ses amis et militants.



Napel explique qu’après la sortie du leader de Pastef, ses souteneurs l’ont attaqué à travers les réseaux sociaux, d’autres l’ont appelé au téléphone, menaçant de le tuer.





L’enquête a démarré et devrait conduire à l’arrestation de personnes.