Dakar/Rassemblement de BBY dans la banlieue : les graves dérapages verbaux des responsables de la mouvance présidentielle. Publié le mardi 7 fevrier 2023

La tête de liste de BBY en meeting à Rufisque

Rufisque, le 28 juillet 2022 - La tête de liste nationale de la coalition BBY, Aminata Touré, a tenu, ce jeudi 28 juillet 2022, un meeting à Rufisque. Tweet

La sortie musclée du responsable de Pastef, Ousmane Sonko, à Keur Massar, a suscité une vague d’indignation, surtout de la part des guides religieux, à travers le pays. Tous sont unanimes sur la question « il faut prôner la paix ». Dans ce concert, certains hommes politiques de l’opposition et même des sportifs jouent leurs partitions. Ce message de paix, pour la stabilité du pays, doit être surtout véhiculé par les responsables politiques de la mouvance présidentielle. Toutes les occasions doivent être mises à profit pour véhiculer ce message de paix. Le grand rassemblement de Pikine, qui s’est tenu ce 05 fevrier devait être une occasion pour inviter à plus de respect des institutions et à la paix et la stabilité.



Mais, il faut constater pour le regretter, que certains responsables, et pas des moindres sont tombés dans le piège de Ousmane Sonko et ont fait exactement comme lui, en appelant à la violence.



La dangereuse sortie du ministre de la jeunesse.



S’il y a un responsable politique de l’APR, qui a fait dans la surenchère, c’est bien le ministre de la jeunesse, M. Pape Malick Ndour. Devant les locaux de son ministère, le ministre de la jeunesse a donc mobilisé « ses jeunes » avant de rallier la banlieue avec les autres responsables politiques de la mouvance présidentielle. Pour Pape Malick Ndour, la cité Keur Gorgui a été l’endroit idéal pour s’en prendre au leader de Pastef qui habite la localité. « Avec cette mobilisation, cité Keur Gorgui a montré que c’est le président Macky Sall qui reste le meilleur choix pour le Sénégal. Nous sommes dans une localité où habite quelqu’un qui ne respecte pas les institutions », a-t-il laissé entendre. Mais piqué par on ne sait quelle mouche Pape Malick Ndour dira « la prochaine fois que la justice aura besoin de lui, nous allons mobiliser 5.000 jeunes pour le forcer à répondre à la justice! » En d’autres termes, le ministre de la jeunesse, invite à une confrontation, entre des jeunes du pays. Il oublie qu’il est le ministre de toute la jeunesse de ce pays, quelle que soit leur appartenance politique. Le ministre de la jeunesse oublie qu’il n’est ni la police, ni la gendarmerie, encore moins l’armée, pour contraindre qui que ce soit à répondre à la justice. Pape Malick Ndour oublie que dans les prérogatives qui lui sont assignées, « il doit veiller au civisme et à la citoyenneté » et non à l’intifada.



La mauvaise idée de Bamba Fall



Le néo apériste et maire de la Médina, veut très certainement prouver à ses nouveaux amis qu’il est bien de leur côté. La Médina on le sait, est très souvent le théâtre de graves affrontements lors de manifestations. En lieu et place d’une large campagne de sensibilisation auprès des jeunes, qu’il ne contrôle manifestement pas, Bamba Fall propose du ‘’Thiaw Sa Xiir’’’ en réponse au ‘’Gatsa Gatsa’’ et « Nous allons organiser un grand meeting le 15 prochain. »



Autant les sénégalais ont dénoncé la sortie malencontreuse de Ousmane Sonko à Keur Massar, autant ils doivent dénoncer les sorties maladroites des responsables de la mouvance présidentielle. Pour ce que l’on sait, Ousmane Sonko a un problème avec la justice, il appartient à la justice de lui répondre.

