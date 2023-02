Les dessous de la rencontre entre Macky Sall et le Général américain, Michael Langley - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Les dessous de la rencontre entre Macky Sall et le Général américain, Michael Langley Publié le mardi 7 fevrier 2023 | seneweb.com

Le Président de la République Macky Sall s’est entretenu cet après-midi avec le Général Michael E. Langley, du Corps des Marines des États-Unis.

"Cette audience avec le Commandant du commandement militaire des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) s’inscrit dans un processus visant à renforcer la coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis", renseigne la Présidence.



"Comme axes prioritaires, on peut noter des exercices de formation militaire et la lutte contre le terrorisme. Appréciant la qualité des hommes, le Général Langley a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité sénégalaises", poursuit la même source.



Dans la foulée, il a été fait commandeur dans l’ordre national du lion par le Chef de l’État.