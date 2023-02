Inauguration de l’Université Cheikhoul Khadim : Touba tout haut dans l’éducation - adakar.com

Inauguration de l'Université Cheikhoul Khadim : Touba tout haut dans l'éducation Publié le mardi 7 fevrier 2023 | Le Quotidien

© Présidence

Le Président Sall inaugure, ce lundi, le Complexe Cheikhou Ahmadoul Khadim de Touba. L’infrastructure est bâtie sur une superficie de 30 hectares. Le coût global de l’investissement est estimé à 37.7 milliards de francs Cfa. L’objectif de l’infrastructure est de poursuivre l’œuvre de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Par Badé SECK – C’est un grand plus dans le rayonnement de la ville sainte de Touba. Sur la partie nord de la cité religieuse, se dresse la prestigieuse institution d’éducation et de formation : le Complexe Cheikhou Ahmadoul Khadim. Le joyau est né de la vision éducative et des principes religieux du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. «L’objectif du complexe est d’éduquer les jeunes à travers l’enseignement coranique et le culte du travail, comme l’avait recommandé le fondateur du mouridisme», indique Serigne Badiwou Mbacké, Recteur du complexe universitaire. Il attend ce lundi, le Président Sall et le Khalife général des Mourides, qui vont procéder à l’inauguration de cette infrastructure.



Dans l’accomplissement de la mission du fondateur du mouridisme, qui avait prié dans son recueil de poèmes Matlaboul fawzeyni : «Ô Seigneur, fais de ma demeure un lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba un foyer d’orientation, de droiture et d’enseignement.» Prière exaucée. C’est sur cette base que le huitième Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a placé en tête de ses priorités, la consolidation de l’enseignement à Touba, en posant la première pierre. Le complexe éducatif et de formation repose sur un programme d’enseignement complet assis sur les fondements solides de l’éducation islamique, englobant tous les domaines du savoir indispensable à la vie temporelle et spirituelle de l’homme.



Avant même son inauguration, son succès est palpable. En prélude à la rentrée scolaire 2022-2023, le complexe ne désemplit pas. Les parents, accompagnés de leur progéniture, s’activent autour des formalités administratives. «Je suis venu inscrire mon fils. C’est un honneur pour nous de sacrifier à la tradition», se réjouit Serigne Mbaye Baïdy. Le Complexe Cheikhou Ahma­doul Khadim pour l’éducation et la formation comprend un institut du Coran, un institut des sciences islamiques et une université. Il a une capacité d’accueil de 10 000 apprenants. «Pour être reçu dans le complexe, l’élève doit avoir au moins 6 ans, il doit présenter un certificat de visite contre visite et un extrait de naissance», explique Serigne Fallou Mbacké, responsable pédagogique du complexe. Il ajoute que les apprenants sont logés et nourris gratuitement. C’est entre 3 et 4 ans qu’ils mémorisent le Coran, avant de passer au cycle moyen-secondaire, jusqu’à l’université. Cela est possible, car les enseignants sont recrutés sur la base d’une sélection rigoureuse. «Avant d’être recruté, l’enseignant est soumis à un test puis à un entretien avec un jury», enchaîne Serigne Fallou Mba­cké.



L’infrastructure est bâtie sur une superficie de 30 hectares. Elle comprend des bâtiments administratifs, des salles pédagogiques, une bibliothèque, une infirmerie, deux restaurants, des dortoirs pour garçons et filles, un complexe sportif et une mosquée. Le coût global de l’investissement est estimé à 37.7 milliards de francs Cfa. Un financement obtenu sur la base de contributions de bonnes volontés et l’association «Touba ci kanam». Les composantes du Complexe Cheikhou Ahmadoul Khadim de Touba seront réalisées en deux phases.



La phase initiale portera sur les premières facultés et unités de formation jugées prioritaires et la phase d’extension sera consacrée à l’introduction d’autres domaines scientifiques et technologiques innovants.

