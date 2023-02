Présidentielle 2024 : Amadou ABA les cartes - adakar.com

Amadou Ba, ministre de l'Economie et des Finances

Macky Sall reste le candidat de l’Apr à la Présidentielle de 2024. Telle est la déclaration du Pm Amadou Ba, qui reste déterminé à faire élire son patron et à le reconduire en 2029. Il a invité, hier lors d’un meeting à Guédiawaye, ses camarades de l’Apr à œuvrer dans ce sens.



Le Premier ministre roule à fond pour la candidature du Président Macky Sall à un troisième mandat. Le meeting de l’Apr, tenu hier à Guédiawaye et regroupant les quatre départements de la région de Dakar, n’a pas été de trop pour voir un Amadou Ba très motivé et déterminé à «vendre» la candidature de son patron pour la Présidentielle de 2024. «Nous n’avons pas de plan, ni A, ni B, ni C, encore moins autre chose. Nous n’avons que Macky. C’est lui que nous observons. C’est lui que nous suivons, aujourd’hui, demain ; ce sera le cas en 2024 et 2029», a-t-il martelé en direction de la très grande foule de militants mobilisée pour la cause du jour. «Le Président Macky Sall peut compter sur vous. Le Président Macky Sall peut compter sur nous. Nous sommes à ses côtés, aujourd’hui, demain et après-demain (…)», affirme-t-il sans ambages. Et le Pm d’en rajouter en faisant dans la précision : «Tant que Macky est là, nous resterons avec lui. C’est ce message que j’ai entendu de la bouche de tous les responsables ici présents», tente-t-il de convaincre. «Vous êtes la raison de vivre de Macky, sa raison d’exister. C’est le Sénégal. C’est le Sénégal qu’il aime.



C’est l’Afrique qu’il aime. Sachez qu’il vous le rend. Il n’a rien d’autre, ne dit rien d’autre. Il ne fait rien d’autre que de travailler pour le pays. Qui travaille pour le pays, tu ne te montreras pas plus patriote que nous. C’est ce qu’il fait et c’est ce qu’il nous recommande de faire. Et nous en avons récolté des résultats.»

«Militantes et militants de l’Apr, nous devons avoir le courage de défendre le Président Macky Sall et de le persuader à agir dans le sens que nous voulons. Nous voulons qu’il continue de nous guider, de mettre en œuvre le Plan Sénégal émergent, de lutter contre la pauvreté, les injustices, la mal gouvernance dans ce pays et un peu partout en Afrique. Et, ensemble, Inch’Allah, il peut compter sur l’ensemble des militants de l’Apr, l’ensemble des militants de la Coalition (Bby), de la direction du parti et sur son gouvernement que j’ai l’honneur et le privilège de coordonner», invite-il ses camarades de parti.



«Je demande aux gens de Pikine et de Rufisque de faire mieux que Guédiawaye qui a investi le Président Macky Sall, même si la tâche reste difficile. Quand il s’agira pour nous de l’investir à Dakar, nous nous inspirerons de vous, de Guédiawaye.



Parce qu’on voit bien la manière dont vous vous êtes organisés, on a vu votre mobilisation. Les gens de Dakar, de Rufisque, de Pikine, de Guédiawaye, de Keur Massar m’entendent. Si on retrouve partout où on passera la même détermination, il n’y a pas de doute que le Président Macky Sall va rester avec nous pendant très longtemps. Prions pour qu’il ait une santé de fer. Mais soyons surtout unis autour de lui, il n’a besoin que de cela. Et, Inch’Allah, le gouvernement va aider dans ce sens, le parti aidera dans ce sens et, ensemble, nous resterons avec le Président Macky Sall pour longtemps. 2024 est derrière nous. Etes-vous d’accord ? On y va ensemble», conclut le chef du gouvernement.



Auparavant, le Pm avait mis en garde le leader du parti Pastef contre toute volonté de ne pas répondre à la convocation de la Justice. A l’endroit de ceux qui seront tentés de semer le trouble, Amadou Ba déclare que l’Etat veillera à la stabilité du pays. «Des gens sont là en train de menacer des magistrats, des agents des Impôts, des gendarmes. Sur ces menaces, je vous dis clairement que l’Etat restera debout et fort. Qui s’aventurera à fragiliser la Justice, on te remettra sur le droit chemin. Et personne, je dis bien, personne ne déstabilisera ce pays. Je le dis en tant que militant du parti le plus fort», a tonné le chef du gouvernement. Des propos qui ont surexcité la marée humaine présente sur les lieux du meeting.



Au nom des responsables locaux de l’Apr, le Dg de la Lonase, Lat Diop, n’a pas manqué de s’adresser aux militants et responsables du parti Pastef. «Plus d’intimidation, le politiquement correct est fini, il n’existe plus. J’ai honte de voir des cadres qui sont dans le parti Pastef suivre un gars comme Sonko, aussi dépassé, qui ne sait ce qu’est un Etat, des cadres du parti Pastef qui suivent une personne qu’on accuse de viol. La candidature de Macky Sall est acquise. Il sera notre candidat et je vous dis qu’il n’y a pas de plan A, ni B. Qu’ils se mettent dans la tête que Macky Sall sera candidat de force ou de gré», a laissé entendre M. Diop. Toutefois, pour ce qui est du département de Guédiawaye, ce dernier dit que désormais toutes les dispositions sont prises pour faire face à d’éventuelles menaces pouvant provenir de l’opposition.

