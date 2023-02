Sécurité routière à Thiès : «Macky 2012» engage les concertations avec les transporteurs - adakar.com

Sécurité routière à Thiès : «Macky 2012» engage les concertations avec les transporteurs Publié le mardi 7 fevrier 2023

En marge de la rencontre de partage et d’échange sur le thème : «Sécurité routière et enjeux économiques», organisée par la Coalition «Macky 2012», à Thiès, Fatoumata Guèye Diouf Macky, coordonnatrice de ladite structure, a lancé le slogan «Manko Outi Ndamli avec Macky Sall en 2024».



Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents dans notre pays, la coalition « Macky 2012 », sous la houlette de sa coordinatrice nationale Mme Fatoumata Guèye Diouf, a organisé, à Thiès, en collaboration avec les transporteurs de la région, une rencontre d’échange et de partage. Cette rencontre avait pour thème: « Sécurité routière et enjeux économiques ». Cette activité entre en ligne de compte de la mise en œuvre du plan d’actions de cette structure qui compte recueillir les préoccupations des populations. « Les programmes et projets initiés par le Président Macky Sall sont énormes, d’où la nécessité de les soutenir et de les accompagner », a justifié la coordinatrice nationale de la coalition « Macky 2012 ». Elle croit fermement que c’est la poursuite de la mise en œuvre des projets et programmes initiés par le Président Macky Sall qui inscrit le Sénégal sur les rails de l’émergence. C’est pour cette raison qu’en marge de la rencontre, la coordinatrice de la coalition « Macky 2012 » a lancé le slogan « Manko Outi Ndamli avec le Président Macky Sall en 2024 ».