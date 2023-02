Touba: inauguration du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation en présence du Khalife des Mourides et du chef de l’État - adakar.com

Publié le lundi 6 fevrier 2023

© aDakar.com par pmd

Touba, le 6 février 2023 - Le Khalife général des Mourides et le président de la République ont pris part, ce lundi, à l`inauguration du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF). Tweet

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) a été officiellement inauguré, ce lundi 6 février 2023, à Touba, en présence du président de la République et du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Le coût de la réalisation de l'infrastructure d'enseignement est évalué à terme à 37 milliards de francs CFA et devrait pouvoir accueillir jusqu'à 10 mille apprenants. Il comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales, comme des salles de cours, une bibliothèque, un planétarium, une mosquée, une infirmerie, un complexe sportif.



Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat littéraire, scientifique ou technique en fonction du cursus choisi.



Présent aux côtés du Khalife général des Mourides, le chef de l'État Macky Sall réjoui de l'ouverture du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation, né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le président Sall a ainsi annoncé au Khalife général des Mourides son intention d'accompagner les travaux qu'il a initiés, notamment par l'édification d'une centrale solaire afin d’alimenter gratuitement en électricité le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.



D'un autre côté, le gouvernement s'est engagé à appuyer le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) relativement aux charges inhérentes aux logements des étudiants.



Le Complexe comprend 3 Unités de formation et de recherche (l’UFR des études islamiques et arabes, l’UFR des sciences agronomiques et de technologies alimentaires et l’UFR des technologies et des métiers) et 2 instituts (l’Institut des langues et des métiers du livre – ILAMEL- et l’Institut supérieur des sciences et métiers de la santé -I2MS-).



Makhtar C.