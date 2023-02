Charles Mbuya, journaliste présentateur à Canal +: « à force de se moquer du Sénégal qui ne gagnait rien, on a créé un monstre qui rafle tout désormais » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Charles Mbuya, journaliste présentateur à Canal +: « à force de se moquer du Sénégal qui ne gagnait rien, on a créé un monstre qui rafle tout désormais » Publié le lundi 6 fevrier 2023 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Les Lions du Sénégal ont remporté le CHAN 2023

Tweet

Ce lundi 6 février 2023, cela fait exactement 1 an jour pour jour que le Sénégal remportait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) au Cameroun au stade Olembe de Yaoundé.



En terre camerounaise, les Lions de la Téranga glanaient le premier titre continental de leur histoire. Et depuis lors, les Lions du Sénégal ne s’arrêtent plus.



Samedi, 4 février 2023, au stade Nelson Mandela de Baraki dans la banlieue d’Alger, en Algérie, les Lions locaux du Sénégal ont conquis un nouveau titre continental face aux Fennecs locaux qui jouaient devant leur public.



Les deux sacres continentaux en une année ont fait dire au journaliste congolais Charles Mbuya que les Lions du Sénégal qui en ont marre des moqueries se sont désormais mis à tout gagner.