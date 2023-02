Football: «Je suis dans un état second», Aliou Cissé revient sur le sacre du Sénégal à la CAN 2022 - adakar.com

Football: «Je suis dans un état second», Aliou Cissé revient sur le sacre du Sénégal à la CAN 2022 Publié le lundi 6 fevrier 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Football: «Je suis dans un état second», Aliou Cissé revient sur le sacre du Sénégal à la CAN 2022

Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal remportait sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun face à l’Égypte (0-0 ; 4-3). Aliou Cissé, l’entraîneur héros des Lions, revient sur comment il a préparé et vécu le sacre de ses hommes entre la finale perdue en 2019 contre l’Algérie à celle victorieuse devant les Pharaons.



Aliou Cissé, revenons au 19 juillet 2019. Le Sénégal vient de perdre la deuxième finale de CAN de son histoire contre l’Algérie (0-1). Quelle a été votre première pensée lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match ?