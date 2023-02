Vainqueurs du CHAN 2023: les Lions A` reçus par le chef de l`État Macky Sall - adakar.com

De retour à Dakar après leur premier sacre continental au Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN), les lions de l’équipe nationale locale et ceux du Beach Soccer ont été reçus, ce dimanche 05 Février 2023 au Palais par le Président de la République.



Le Chef de l’Etat, Macky SALL, a décidé, à cette occasion, d’allouer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar à chacun des membres des équipes nationales de football local et de Beach soccer et leur encadrement.



Avec cette victoire au CHAN, les Lions du football local offrent ainsi le meilleur cadeau d’anniversaire au Sénégal qui célèbre aujourd’hui l’an 1 du premier sacre du pays à la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



A l’issue de la cérémonie, le Président Macky Sall est allé communier et présenter les trophées aux supporters présents.



