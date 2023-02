Le Sénégal sera le Qatar d’Afrique avec le pétrole et le gaz - adakar.com

Le Sénégal sera le Qatar d'Afrique avec le pétrole et le gaz Publié le lundi 6 fevrier 2023

Le gaz russe

Auteur de plusieurs ouvrages sur le continent, l'ambassadeur Ahmet Kavas revisite les relations diplomatiques entre Ankara et Dakar, tout en mentionnant les échanges qui ont plus que doublé de 2019 à 2022 -



C’est un diplomate familier au Sénégal qui le quitte, avec beaucoup d’émotions, après plusieurs années comme ambassadeur de la Turquie. C’est parce que Ahmet Kavas en connaît beaucoup sur l’Afrique de manière générale et sur le Sénégal en particulier qu’il a visité pour la première fois dans les années 1990. Auteur de plusieurs ouvrages sur le continent, M. Kavas revisite, avec le Soleil, les relations diplomatiques entre Ankara et Dakar, tout en mentionnant les échanges qui ont plus que doublé de 2019 à 2022.



Comment se portent les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Turquie ?



Je viens de lire un rapport ancien qui montre qu’avant 2000, nous avions cinq à six ambassades africaines à Ankara. Aujourd’hui, nous en sommes à 40 à peu près. La Turquie en a 45 sur le continent. Nous avons ouvert une trentaine de nouvelles ambassades en Afrique depuis lors. L’ambassade turque au Sénégal a été inaugurée en 1963 et je suis le 18e ambassadeur. Dakar a ouvert la sienne à Ankara en 2009 ou 2010. En 1993, pour venir au Sénégal, c’est le consulat français qui m’avait délivré un visa. Maintenant, nos deux ambassades facilitent nos échanges. Depuis mon arrivée, le Président Macky Sall a visité trois fois la Turquie. Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, est venu deux fois au Sénégal en trois ans. Comme Premier ministre turc, il a fait 56 voyages officiels en Afrique, dont six fois au Sénégal.