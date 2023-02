Une prime spéciale de 10 millions et un terrain à Dakar pour les Lions locaux et du beach soccer - adakar.com

Une prime spéciale de 10 millions et un terrain à Dakar pour les Lions locaux et du beach soccer
Publié le lundi 6 fevrier 2023

De retour à Dakar après leur premier sacre continental au Championnat d'Afrique des Nations de Football (CHAN), les lions de l'équipe nationale locale et ceux du Beach Soccer ont été reçus au Palais par le Président de la République.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé dimanche avoir décidé d’allouer une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar à chacun des membres des équipes nationales de football local et de beach soccer et leur encadrement.



’’J’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à chacun des membres des délégations du CHAN et de la CAN du beach soccer, une prime de 10 millions de FCFA, ainsi qu’un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar’’, a-t-il dit.



Le président Sall recevait les Lions du football local et ceux du beach soccer, dimanche dans la soirée, après la victoire des premiers, samedi, à l’issue de l’édition 2022 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN).