Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, au Mali pour une première visite Publié le lundi 6 fevrier 2023 | RFI

Ces derniers mois, Moscou a renforcé sa coopération militaire avec la junte malienne.



C’est la première fois qu’un ministre russe des Affaires étrangères se rend au Mali. Sergueï Lavrov, attendu ce lundi à Bamako pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures, arrive dans un contexte particulier. Depuis plusieurs mois, son pays a le vent en poupe auprès des autorités de transitions maliennes et au sein d’une frange de la population. Désormais, lors des manifestations organisées à Bamako, les drapeaux russes sont très visibles.



Cette visite, qualifiée de « haut niveau » par les autorités maliennes, s’inscrit, selon elles, « en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la Transition d’élargir et de diversifier les partenariats stratégiques ».