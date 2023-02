CHAN 2023: le Sénégal brise le rêve algérien et remporte son premier trophée - adakar.com

News Sport Article Sport CHAN 2023: le Sénégal brise le rêve algérien et remporte son premier trophée Publié le dimanche 5 fevrier 2023 | RFI

Au bout du suspense, l’équipe de football locale du Sénégal a remporté son premier Championnat d’Afrique des Nations en s’imposant samedi 4 février devant l’Algérie (0-0, tab : 5-4). L’embellie du football sénégalais, vainqueur de sa première CAN, il y a un an, se poursuit.



Le football sénégalais débute l’année 2023 comme il avait commencé celle de 2022. À deux jours de la célébration du premier anniversaire de la première victoire à la CAN, les Lions locaux ont ramené d’Algérie un trophée pour rendre la fête encore plus belle. Les hommes de Pape Thiaw ont fait (presque) comme ceux d’Aliou Cissé en remportant, le premier CHAN de l’histoire du foot sénégalais.