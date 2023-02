CHAN 2023:les félicitations d’Ousmane Sonko aux Lions, vainqueurs de la finale - adakar.com

CHAN 2023:les félicitations d'Ousmane Sonko aux Lions, vainqueurs de la finale
Publié le samedi 4 fevrier 2023

© Autre presse par DR

CHAN 2023: l’Algérie face au Sénégal pour une finale inédite

Félicitations à nos Gaïndés pour cette formidable victoire en finale du Championnat d’Afrique des Nations de Football.



Vous avez su allier talent et robustesse mentale face au pays organisateur et à son public.



Cette victoire traduit le renouveau de notre football local et surtout, je suis convaincu, augure de prochaines conquêtes de nos clubs en compétitions africaines.



Par le sport, Vous prouvez à tout un peuple que quand on veut vraiment, on peut.



Gacce ngaalaama!