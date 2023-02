Développement territorial: le PNDL renforce les ARD - adakar.com

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla, a reçu, ce matin, les 14 Directeurs des Agences régionales de Développement. Il a saisi cette occasion pour leur remettre des véhicules acquis dans le cadre du PDZP/PNDL (Projet de désenclavement des Zones de Production). La tutelle en a profité pour présenter ses vœux de bonne et heureuse année 2023. Des souhaits pour une année pleine de réussite, de succès dans une atmosphère de paix.



Dans son discours, le Ministre Mamadou Talla a parlé de l’intérêt particulier qu’il accorde aux productions des ARD avec une claire conscience de leur rôle dans le développement territorial. A ce titre, il s’est félicité du rôle des ARD auprès des Collectivités territoriales en termes d’appui à la planification, à l’exécution des projets et programmes de développement local, etc. Il a apprécié la qualité des documents produits lors des Conseils des Ministres qui ont été délocalisés dans les différentes régions.



Toutefois, selon le Ministre en charge des Collectivités territoriales, il faudrait franchir un palier supplémentaire en allant vers un saut qualitatif avec une cohérence d’ensemble et une complémentarité dans sa mise en œuvre. Pour le ministre, c’est pourquoi il faut lire cette rencontre sous le sceau du changement. Un changement d’échelle manifeste dans les orientations, les missions, mais aussi dans les options stratégiques. C’est ainsi qu’il a marqué, avec insistance, son intérêt à appuyer sur les actions, dans une perspective d’une production de qualité en série.



Dans cette dynamique, des améliorations seront faites sur le cadre humain en renforçant les ressources humaines.



Dans ce cadre, le Ministre va inviter le PNDL à amorcer d’ores et déjà la réflexion, pour fixer avec les ARD, les grandes lignes de ce Rapport de performance.



Concernant les aspects financiers, il a rappelé les efforts réels consentis par l’Etat pour mettre les ARD dans des conditions de travail appréciable. Cette année comme les années antérieures 900 millions ont été accordés au titre du FDD, 500 millions au titre des crédits du ministère et 126 millions FCFA par le PNDL, pour la mise en œuvre du Fonds de développement local.



Pour l’amélioration du travail des ARD et pour faire face au défi financier et de développement, le statut et l’organigramme de l’ARD doivent être revus, selon le Ministre. Et la restructuration des ARD pourrait faciliter la mise en œuvre des contrats plans Etat-Collectivités territoriales.



Il a souligné le partenariat PDZP/PNDL avec les ARD qui est pleinement opérationnel avec des plans d’action annuel mis en oeuvre. Dans la mise en œuvre du PDZP/PNDL, des véhicules de terrain ont été remis aux ARD pour améliorer la mobilité des agents.