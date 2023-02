PDS : Abdoulaye Wade met la main à la poche et débourse 1.000.000 Fcfa pour… (vidéo) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique PDS : Abdoulaye Wade met la main à la poche et débourse 1.000.000 Fcfa pour… (vidéo) Publié le samedi 4 fevrier 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sénégal: Abdoulaye Wade devrait bien faire le déplacement pour voter

Tweet

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est prêt à aller à la Présidentielle de 2024. Quelques heures après l’annonce des tentatives du ministre de la Justice d’achever la volonté du Chef de l’Etat d’accorder une amnistie à Khalifa Sall et à Karim Wade, le Pds lance la vente de ses cartes.



Ainsi, le Secrétaire général du PDS qui, depuis un bon bout temps, s’est fait rare, refait surface et fait un acte hautement salué par ses pairs. Ainsi, il vient d’acheter une carte de militant à 1 million de FCFA après avoir remercié tous les militants qui ont gardé leur dignité et abnégation pour la pérennité du parti.