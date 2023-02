Sénégal : Toute la vérité sur la supposée vidéo de Ousmane Sonko, « suivi par une immense foule » (Vidéo) - adakar.com

Sénégal : Toute la vérité sur la supposée vidéo de Ousmane Sonko, « suivi par une immense foule » (Vidéo) Publié le samedi 4 fevrier 2023

Ousmane Sonko a réuni des milliers de militants lors d`un meeting à Keur Massar

Une vidéo rendue publique hier et devenue rapidement virale a été attribuée au leader du Pastef Ousmane Sonko. Dans cette vidéo, on observait clairement un cortège suivi par une impressionnante foule.



Et selon certains Sénégalais, ces images ont été prises hier au moment où le Maire de la ville de Ziguinchor Ousmane Sonko quittait le salon Saladam. Et ce, quelques heures après le report du procès de diffamation l’opposant au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang,



Mais Senenews est en mesure de vous dire que cette vidéo ne met pas en évidence Ousmane Sonko. Mieux, elle n’est même pas tournée au Sénégal, mais au Kenya.