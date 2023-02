Sénégal : Le Trésor Public lève 40,759 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA - adakar.com

Le Trésor Public du Sénégal a levé ce 3 février 2023 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 40,759 milliards de FCFA (69,291 millions de dollars)à l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 12 mois et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans.

Le montant mis en adjudication par l’émetteur était de 40 milliards de FCFA. Au terme de l’opération, les investisseurs lui ont proposé des soumissions globales de 51,759 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 129,40%.



Sur le montant des soumissions, l’émetteur en a retenu 40,759 milliards de FCFA et rejeté les 11 milliards de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 78,75%.



Les bons émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 04 février 2024. Quant aux intérêts, ils sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale qui est d’un million de FCFA.



Le remboursement des OAT est prévu pour le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 06 février 2026 et le paiement des intérêts se fera à un taux de 5,50% l’an et ce, dès la fin de la première année.