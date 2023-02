Magal de Porokhane: le ministre de l’Intérieur a représenté le président Macky Sall à la cérémonie officielle - adakar.com

À l’occasion de la célébration du Magal de Porokhane, le gouvernement de la République du Sénégal a été représenté à la cérémonie officielle par le ministre de l’Intérieur.



La cérémonie officielle de l’édition 2023 du Magal de Porokhane s’est tenue en présence de Cheikh Fallou Bachir Mbacké, frère du Vénéré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife Général des mourides. La délégation gouvernementale est venue représenter le Président de la République, Macky Sall.



Antoine Félix Abdoulaye Diome était à la tête d’une forte délégation comprenant notamment plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement , Abdou Karim Fofana, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow et le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, Gallo Bâ.



D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur et sa délégation seront par la suite reçus par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Makhtar C.