Train Express Régional - Macky Sall dénonce “des polémiques sans lendemain“ - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall s’est exprimé, à l’occasion du deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, sur le débat qui s’était posé, sur le Train express régional (TER) après la publication d’un article par le quotidien Le Figaro.



Au CICAD, le président Macky Sall a martelé avec force que le TER a été intégralement financement par l’État du Sénégal.



"Je vois une polémique surprenante. Un projet entièrement financé par l’État du Sénégal, en pleine priorité, et qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale la sécurité des passagers", a déclaré Macky Sall devant plusieurs personnalités dont le chef de l’État rwandais Paul Kagamé.





Le président Macky Sall a dénoncé l’auto-flagellation permanente en Afrique alors que le continent tente de travailler à son développement. "Qu’on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain, ça aussi quelque part, c’est ce qui freine l’Afrique : l’auto-flagellation permanente. On a beau travailler pour le développement de notre continent, vous trouverez toujours des gens qui n’ont rien à faire que de peindre en noir, en bleu, ou je ne sais quelle autre couleur, les efforts qui doivent être la fierté de notre continent", a déclaré Macky Sall.



Makhtar C.