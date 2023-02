Macky Sall répond à la polémique sur le TER de Dakar et il n’a pas mâché ses mots - adakar.com

Macky Sall répond à la polémique sur le TER de Dakar et il n'a pas mâché ses mots Publié le vendredi 3 fevrier 2023

La semaine dernière le site du journal le Figaro a publié un article qui a beaucoup été commenté au Sénégal. Une partie des Sénégalais ont compris en lisant la publication que le Ter de Dakar n’appartient pas donc à l’Etat du Sénégal. La réponse du chef de l’État Macky Sall n’a pas tardé, c’était lors du sommet pour le Financement des infrastructures en Afrique, organisé à Dakar ce 2 février. 2023.



Lors de son discours devant le chef président Rwandais Paul Kagamé, Macky Sall avait à cœur de répondre à cette polémique qu’il juge “surprenante” .



“C’est comme ce projet de TER qu’on vient de voir” en parlant du Train Express régional de Dakar, “dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l’État du Sénégal en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale la sécurité de passagers.” clarifie le l’État.”



Réponse à l’opposition.



Comme réponse à l’opposition qui l’accuse de ne pas défendre les intérêts du Sénégal, le Chef de l’État continue “Ce train revient toujours sur la polémique sans lendemain et ça aussi quelque part, c’est ce qui freine l’Afrique, l’auto flagellation permanente. Pendant qu’on travaille pour le développement du continent, vous trouverez toujours des gens qui n’ont rien d’autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en jaune je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent et moi je suis convaincu que l’Afrique ne doit rien envier à personne.”



Toujours dans son discours, il adresse un message aux pessimistes sur le continent africain et à ses élites “Nous avons tout ce qu’il faut pour faire de l’Afrique le plus beau continent du monde. Il faudrait que notre élite, c’est là où le bât blesse en Afrique, soit engagé dans le progrès du continent et non pas servir en caisse de résonance à des puissances perdues, il y a des gens pour qui l’Afrique ne ferra rien de bon.”



Pour les rassurer, il conclut en ces termes “Nous sommes là pour prouver le contraire, et prouver le contraire, c’est de continuer la marche en avant de notre continent. »



Le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique s’est ouvert, jeudi, au centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio (Dakar).



#Figaro #MackySall #TERDAKAR