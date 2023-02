Alioune TINE dézingue Zahra Iyane THIAM : « tu ne serais sans doute pas ministre ou Directrice si… » - adakar.com

Alioune TINE dézingue Zahra Iyane THIAM : « tu ne serais sans doute pas ministre ou Directrice si… » Publié le vendredi 3 fevrier 2023

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

L’autre refrain très affectionné par les membres de Benno Bokk Yaakaar, c’est attaquer Alioune TINE qui a tort, selon eux, d’avoir tiré la sonnette d’alarme et fait présager le spectre de la guerre au Sénégal.



Joignant sa voix au concert de réprobation contre l’ancien secrétaire exécutif de la RADDHO, l’ancienne ministre Zahra Iyane THIAM s’en est également prise à Alioune TINE et aux acteurs de la société civile qui s’opposent à la troisième candidature de Macky SALL. « Collectif « Jam a Gën 3eme mandat ». Quel est l’objectif poursuivi par ce collectif et ses signataires? faire respecter nos lois; imposer son interprétation des textes pour certains ou régler des frustrations politiques pour d’autres! laissons la décision aux habilités », a soutenu la directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX).



Mais la réponse du concerné n’a pas tardé. Sur Twitter, Alioune TINE rappelle à Zahra Iyane THIAM son engagement d’hier qui lui vaut ses responsabilités d’aujourd’hui. « Sans le M23 ou tu étais très active à mes côtés contre le 3eme mandat, tu ne serais sans doute pas ministre ou Directrice. Quand la mémoire va chercher du bois… », écrit-il.



A noter que Zahra Iyane THIAM a quitté son poste ministériel pour une direction, pour avoir notamment été battue aux dernières élections locales.