Dakar signe deux accords avec Séoul pour équiper l’Assemblée nationale et des laboratoires publics - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Dakar signe deux accords avec Séoul pour équiper l’Assemblée nationale et des laboratoires publics Publié le vendredi 3 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par SB

Installation de la nouvelle Assemblée nationale

Dakar, le 15 septembre 2017 - La 13e législature de l`Assemblée nationale a été installée. Le président Moustapha Niass a été réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de l`institution parlementaire forte de 165 députés. Tweet

Le Sénégal a signé avec la Corée du Sud deux accords en vertu desquels ce pays d’Asie de l’Est va doter l’Assemblée nationale sénégalaise de moyens de communication et équiper des laboratoires à Kaolack (centre), Louga (nord) et Thiès (ouest), a constaté l’APS, jeudi, à Dakar.



Il s’agit d’‘’accords de don’’ portant sur 7 milliards 260 millions de francs CFA, a-t-on appris lors de leur signature par la ministre sénégalaise l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, et le représentant au Sénégal de la KOICA, l’Agence coréenne de coopération internationale, Dongrib Kim.



Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, l’ambassadeur de la Corée du Sud au Sénégal, Ji-joon Kim, le ministre sénégalais du Travail, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Samba Sy, plusieurs députés et des représentants du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont pris part à la cérémonie de signature des accords.



La Corée du Sud va, en vertu des accords signés, financer un projet d’appui à la modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale sénégalaise, avec une moitié des 7 milliards 260 millions, selon les deux parties.



Elles affirment que l’Etat sud-coréen va également soutenir un projet de renforcement des laboratoires de santé publique au Sénégal en les équipant avec l’autre moitié.



‘’Le projet d’appui à la modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale a pour objectif de (…) renforcer l’efficience, l’efficacité et la transparence des activités’’ de l’institution parlementaire, a expliqué Oulimata Sarr.



Le financement sud-coréen permettra d’augmenter les capacités des laboratoires publics de biosécurité et de sûreté biologique, selon Mme Sarr.



Elle précise que le projet financé par la Corée du Sud dans ce domaine servira à construire et à équiper des laboratoires à Kaolack, Louga et Thiès.





‘’Ces deux nouveaux projets renforcent le portefeuille de projets de l’excellente coopération de nos deux pays’’, a souligné Dongrib Kim.



Amadou Mame Diop s’est réjoui du partenariat noué par les deux parties.



Le projet de renforcement des moyens de communication de l’Assemblée nationale, lancé en 2018, va ‘’propulser’’ cette institution parmi les ‘’parlements les plus modernes et les plus en phase avec les enjeux de leur époque’’, selon M. Diop.



‘’Avec l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la transparence des activités parlementaires et la communication avec le public seront rehaussées’’, a-t-il ajouté.



AN/ESF/ASG