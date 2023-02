Sénégal: le procès d’Ousmane Sonko pour diffamation renvoyé au 16 février - adakar.com

Sénégal: le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation renvoyé au 16 février
Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | RFI

Ousmane Sonko a réuni des milliers de militants lors d`un meeting à Keur Massar

L’opposant et candidat déclaré à la présidentielle avait accusé l’actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang d’avoir été épinglé dans un rapport de l’Inspection générale d’État pour des détournements. Des propos jugés « diffamatoires » par Mame Mbaye Niang, qui a saisi la justice.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Un important dispositif de sécurité avait été déployé au palais de justice et aux abords du domicile d’Ousmane Sonko. L’opposant ne s’est pas présenté au tribunal ce matin. « Il n’avait pas reçu de citation à comparaître », assure Me Ousseynou Ngom, l’un de ses avocats.