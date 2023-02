Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : ouverture de l’audience sans le leader de Pastef - adakar.com

News Politique Article Politique Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : ouverture de l’audience sans le leader de Pastef Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le leader de Pastef (opposition) et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, ne s’est pas présenté, jeudi, à son procès pour ‘’diffamation’’ devant le tribunal correctionnel de Dakar, car n’ayant pas reçu de convocation, ont indiqué ses avocats présents au tribunal qui, pour cette raison, a suspendu l'audience peu après 11 heures.



Pour les besoins de ce procès, les abords de la cité Keur Gorgui, le quartier dakarois où se trouve le domicile de Sonko, ceux du tribunal et de nombreux points stratégiques de la ville de Dakar sont sous haute surveillance policière.



Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui s’est rendu au tribunal, reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour ‘’diffamation’’ contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.





Dans son édition du jour, le quotidien Libération révèle qu’au-delà ‘’de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de Pastef ‘’d’injures'' contre Mame Mbaye Niang, mais aussi de ‘’faux et usage de faux dans un document administratif’’.