Gestion des fonds Covid : Des députés de Yaw exigent le procès des ministres Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Les députés de Yewwi askan wi (Yaw) ont déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale, une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la Haute cour de justice. Guy Marius Sagna, Birame Soulèye Diop et leurs collègues veulent que les ministres mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid-19 répondent de leurs actes.



Yewwi askan wi (Yaw) ne lâche pas l’affaire ! Les ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes doivent être jugés. Aminata Touré et Guy Marius Sagna avaient déposé, en fin décembre sur la table du président de l’Assemblée nationale, une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la Haute cour de justice pour infractions présumées dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. Aminata Touré déchue de son mandat, les députés de Yewwi askan wi ont pris le relais en déposant une nouvelle résolution pour que les ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes soient traduits en Justice. Dans le document annonçant la requête déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale, les députés signataires, au nombre de 26, informent que c’est «en application de l’article 110 de la Constitution et sur la base des faits relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes (Cc/cabf/b) portant contrôle de la gestion du Fonds de gestion de la riposte et de la solidarité contre les effets du Covid-19)». Les députés Ahmed Aïdara, Fatou Ba, Sokhna Ba n°2, Ndialou Bathily Ramatoulaye Bodian, Mohamed Ayib Salim Daffé, Samba Dang, Ismaïla Diallo, Awa Diène, Ndèye Yacine Ngouda Diène, Aminata Dieng, Sanou Dione, Birame Soulèye Diop, Assane Diop, Abass Fall, Guy Marius Sagna, entre autres, demandent la traduction devant la Haute cour de justice de 10 ministres.



Comme dans le document de fin décembre publié par Aminata Touré et Cie, sont visés Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Diop, Abdoulaye Diop, Aïssatou Sophie Gladima, Zahra Iyane Thiam, Ndèye Saly Diop Dieng, Aminata Assome Diatta, Néné Fatoumata Tall, qui étaient tous ministres au moment des faits.



Ces députés de l’opposition expliquent leur démarche par le fait que «plusieurs ministres sont cités directement ou indirectement dans ce rapport, mais curieusement, seuls les directeurs chargés de l’Administration générale et de l’équipement de certains ministères ont fait l’objet d’une demande d’information judiciaire dans les recommandations adressées au ministre de la Justice». Pour eux, «dès lors que le rapport de la Cour des comptes relève des manquements graves quant à l’utilisation du fonds et considérant que les ministres sont les principaux ordonnateurs de crédits qui sont l’objet des manquements graves relevés par la Cour des comptes, il est de la responsabilité de l’Assemblée nationale, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, d’éclairer l’opinion sur la responsabilité des ministres impliqués dans l’exécution du fonds».



Le président de la République et son gouvernement ont donné des assurances sur la suite qui sera donnée à ce rapport de la Cour des comptes. Macky Sall, lors de son adresse à la Nation au soir du 31 décembre dernier, avait fait savoir que «l’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie du Covid-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière». Des propos qui sont loin de convaincre les députés de l’opposition qui, dès la publication dudit rapport, ont demandé au procureur de la République de s’autosaisir pour que les responsables soient sanctionnés.

