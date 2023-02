Indice de perception de la corruption : Le Sénégal patauge dans la zone rouge - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Indice de perception de la corruption : Le Sénégal patauge dans la zone rouge Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Indice de perception de la corruption : Le Sénégal patauge dans la zone rouge

Tweet

Dans le classement de l’Indice de perception de la corruption 2022 de Transparency international (Ti), le Sénégal n’est toujours pas sorti de la zone rouge, en obtenant un score de 43/100.



43/100, c’est le score du Sénégal dans l’Indice de perception de la corruption 2022 rendu public hier par Transparency international (Ti). Une note qui conforte la présence du pays dans la zone rouge, c’est-à-dire en deçà de 50/100. «Le Sénégal avait obtenu cette même note l’année dernière. Après les reculs, il renoue avec la stagnation», analyse le Coordonnateur général du Forum civil, l’antenne de Ti au Sénégal. Birahim Seck est aussi d’avis que ce score du Sénégal «n’est pas en soi une surprise car depuis le départ de l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), Mme Nafi Ngom Keïta, le Sénégal a perdu plus de 6 ans dans la lutte efficace contre la corruption».



A ses yeux, «le Sénégal est dans un immobilisme chronique en matière de lutte contre la corruption, exacerbé par les dossiers mis sous le coude par le président de la République, Macky Sall». Cet immobilisme, souligne le patron du Forum civil, «se manifeste aussi au niveau de la prévention, par l’absence de loi sur l’accès à l’information, par l’absence de textes sur l’encadrement des financements des campagnes électorales et le financement des partis politiques, par l’obsolescence de textes sur la déclaration du patrimoine et par le fait que le Sénégal s’éternise sur la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. L’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020 n’a pas été jusque-là d’un grand apport dans la lutte contre la corruption en termes d’efficacité et de mise en œuvre».



Dans le classement de l’Ipc, Les Seychelles continuent d’être en tête en Afrique subsaharienne, avec un score de 70/100, suivies du Botswa-na et du Cap-Vert, avec un score de 60.



Le Burundi et la Guinée équatoriale qui ont obtenu respectivement une note de 17/100, le Soudan du Sud 13/100 et la Somalie 12/100, sont les pays avec les scores les plus faibles.