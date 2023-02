AMINATA MBENGUE NDIAYE sur les tensions politiques : ‘’Nous appelons à la retenue…’’ - adakar.com

AMINATA MBENGUE NDIAYE sur les tensions politiques : ''Nous appelons à la retenue…'' Publié le jeudi 2 fevrier 2023

Séance de travail entre la Secrétaire générale du PS et l`Union régionale de Sédhiou

La Secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye

Hier, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales a lancé un message de paix, face aux tensions politiques qui guettent le pays. Elle invite les populations et les politiques à travailler à préserver la paix, une précieuse richesse.



''Nous appelons à la retenue, afin de préserver la paix civile et la stabilité sociale. Comme nous pouvons tous le constater, le Sénégal est une oasis de paix dans un désert d'instabilité'', dit-elle, estimant qu'avec l'exploitation du gaz et du pétrole, le Sénégal devient la cible des pêcheurs en eaux troubles.



''Ensemble, nous devons cultiver la tolérance et promouvoir l'esprit de compétition dans le fair-play et faire bloc autour de Monsieur le Président de la République, afin de transmettre à nos héritiers un Sénégal de paix, comme nos devanciers ont su le faire'', ajoute-t-elle.