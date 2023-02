Les infrastructures en Afrique et le bouillonnement politique à la Une - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Les infrastructures en Afrique et le bouillonnement politique à la Une Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Inauguration des infrastructures dans la Commune de Gaé

Gaé, le 6 décembre 2021 - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l`Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, a procédé, lundi 6 décembre 2021, à l`inauguration des infrastructures dans la Commune de Gaé. Tweet

Le Sommet sur le financement des infrastructures et le bouillonnement noté sur le champ politique sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le Soleil met en exergue l’ouverture ce jeudi à Dakar du 2ème Sommet sur le financement des infrastructures et affiche à la Une : ‘’L’Afrique se cherche une nouvelle voie’’.



Le président Paul Kagamé prend part à cet évènement aux côtés de son homologue sénégalais Macky Sall, indique le journal, soulignant que depuis le premier sommet, plus de 400 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique.



‘’Le Sommet de Dakar pour appâter le privé’’, titre L’As, notant qu’au moins quatre chefs d’Etat sont attendus au Sénégal.



Sur le plan politique, WalfQuotidien signale que Ousmane Sonko ‘’risque gros’’ ‘’’en cas de condamnation’’'' dans le procès pour ‘’diffamation’’ qui l’oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.



Lors d’une rencontre, Ousmane Sonko avait déclaré que Mame Mbaye Niang avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Le procès s'ouvre ce jeudi à Dakar.



‘’Pris entre le feu de son procès contre Adji Sarr d’un côté, et de l’autre celui relatif à une diffamation pour laquelle Mame Mbaye Niang le poursuit, Ousmane Sonko risque de griller sa candidature pour 2024’’, écrit le journal.





‘’Un procès apparemment banal mais dangereux’’, dit L’Observateur.





Libération révèle qu’au-delà ‘’de la présumée +diffamation+, le ministère public accuse le leader de Pastef +d’injures+ contre Mame Mbaye Niang mais aussi de +faux et usage de faux dans un document administratif+’’.



L’Observateur annonce que le Conseil constitutionnel a finalement donné carte blanche au président de la République pour procéder à la baisse des prix du loyer.



Le Quotidien décortique le discours de Ousmane Sonko sur l’international et relève que le leader de Pastef ‘’ne diabolise plus la France et l’Occident’’.



Alors que Ousmane Sonko est ‘’convoqué ce matin dans le cadre de son procès l’opposant à Mame Maye Niang qui l’accuse de diffamation’’, Bës Bi annonce que ‘’Yewwi askan wi contrattaque en déclenchant une action en justice contre le président de la République et les ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes’’ sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19.



‘’Après la tentative, sans succès, du duo Guy Marius Sagna-Mimi Touré de convoquer les ministres concernés par le rapport de la Cour des comptes, le groupe parlementaire Yewwi askan wi a déposé, hier, une procédure de mise en accusation sur la table du président de l’Assemblée nationale’’, écrit le quotidien.



Kritik rapporte que ‘’pour donner suite aux recommandations de la Cour des comptes, l’opposition radicale ne déchante pas après le rejet de la requête de l’audition du Premier ministre par le duo Aminata Touré et Guy Marius Sagna’’.



Vox Populi parle de ‘’surenchère politique et guérilla verbale entre’’ les coalitions Yewwi askan wi (opposition) et Benno Bokk Yaakaar (pouvoir).

A propos de ce ‘’bouillonnement politique’’, EnQuête affiche à la Une : ‘’L’heure de la surenchère’’.



OID/AB