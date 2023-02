Bénin : bientôt des caméras sur les routes pour lutter contre les accidents - adakar.com

Bénin : bientôt des caméras sur les routes pour lutter contre les accidents Publié le jeudi 2 fevrier 2023 | Agence de Presse Africaine

Bénin : bientôt des caméras sur les routes pour lutter contre les accidents

Le dimanche 29 janvier dernier, une collision a fait au moins 22 morts dans le Centre du pays.



Les accidents de la route sont un fléau mondial. Loin d'être fataliste, l'État béninois veut prendre le taureau par les cornes. Réuni ce mercredi en Conseil des ministres, autour du président Patrice Talon, le gouvernement est largement revenu sur le tragique accident du 29 janvier.



Ce jour-là, un bus de transport en commun a pris feu suite à une collision avec un camion. L'accident a eu lieu à Dassa-Zoumè, dans le Centre du pays, à plus de 200 kilomètres de Cotonou.



Pour renforcer la sécurité sur les routes, le gouvernement a pris plusieurs mesures.



Il a instruit la police nationale d’intensifier, en toute urgence, les contrôles routiers avec « des moyens adéquats ». Les autorités entendent acquérir très rapidement, des « caméras dédiées assorties de microphone » pour faciliter le travail des policiers.



Il est également annoncé la professionnalisation du métier de transporteur au Bénin.

Selon le gouvernement, un projet de code sera transmis à l’Assemblée nationale dès l’installation de la neuvième législature le 12 février prochain. Les autorités prévoient aussi l’adoption d’une « politique nationale de sécurité routière ».



Plusieurs personnes ont été complètement brûlées par l’incendie consécutif au choc entre le bus et le camion. Plusieurs corps ne sont donc pas identifiables. Pour régler ce problème, le gouvernement a ordonné des tests ADN.



La piste de l’excès de vitesse



Lors du Conseil des ministres de ce jour, le gouvernement béninois a donné des précisions sur les raisons de l’accident. En attendant les résultats de l’enquête ouverte, les autorités indiquent que, selon les premiers constats, c’est l’éclatement du pneu avant, du côté chauffeur, du bus qui « aurait » provoqué le drame. Le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule a fini sa course contre le camion qui venait en sens inverse.



« Les premiers éléments d’analyse postulent, en considérant le lieu de l’accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été d’ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour, par la Police républicaine, pour excès de vitesse », souligne le communiqué du Conseil des ministres.

D’après le gouvernement, 45 passagers étaient à bord du bus. 20 personnes ont trouvé la mort sur place dont 19 à la suite de brûlures au troisième degré. Les autorités ajoutent que 24 autres passagers ont été brûlés à des « gravités variables ».



Le jour de l’accident, la société qui gère le bus a dressé un bilan de 22 morts.



