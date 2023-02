L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) devient Université numérique Cheikh Hamidou Kane - adakar.com

Suite à la décision présidentielle annoncée lors du conseil des Ministres du mercredi 18 janvier 2023, l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) est dénommée Université numérique Cheikh Hamidou KANE.



Ce changement de nom coïncide avec une période marquant un tournant important dans la vie

de l'institution qui célèbre ses 10 ans d'existence.



Il permet également de mettre en lumière le parcours exceptionnel de Monsieur Cheikh Hamidou KANE, écrivain émérite et homme politique multidimensionnel à qui le Président de la République vient de décerner le Grand prix du chef de l’Etat pour les lettres. Le parrain constitue donc un modèle qui incarne les sept valeurs d'engagement, d'équité, d'ouverture, d'agilité, de partage, de proximité cl d'innovation qui définissent l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE, ex UVS.



Par ailleurs, une nouvelle identité graphique assortie d'un logo sera partagée avec la communauté dans les meilleurs délais.



Le Recteur de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE, le Pr Moussa LO, invite toute la communauté : le personnel, les étudiants, les partenaires nationaux et internationaux, etc. à s’approprier ce changement pour poursuivre le développement de l’institution dont l'expérience et l’expertise ne sont plus à démontrer.



