À la Une: les paroles choc du pape François

mercredi 1 fevrier 2023

À la Une: les paroles choc du pape François

« Retirez vos mains de la RDC, elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser » : cette phrase est à la Une de la presse congolaise ce matin. Le souverain pontife a donc débuté sa visite à Kinshasa hier avec un discours « interpellateur », comme le qualifie le site congolais Politico CD. « Dans son allocution, le pape François a interpellé la communauté internationale sur sa responsabilité dans les différents drames commis sur le continent africain en général et en RDC, en particulier. Il a dénoncé l’indifférence et l’inaction de pays 'économiquement avancés' qui, au détriment des intérêts des populations locales, exploitent et dévalisent ses ressources naturelles.



Le Pape a également demandé à la Communauté internationale de laisser l’Afrique devenir protagoniste de son propre destin. »