News Économie Article Économie Le FONSIS et le BMN vont accompagner le développement des PME-PMI Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Primature par A. SECK

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et le Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises ont signé, mardi, un accord de coopération visant à améliorer la compétitivité des PME et PMI sénégalaises, a appris l’APS.



A travers cet accord, le FONSIS et le BMN ‘’mutualisent leurs efforts pour faciliter l’accompagnement au développement économique des PME et PMI’’.



Un communiqué indique que ‘’la priorité sera accordée à la facilitation de l’accès au programme de mise à niveau du BMN pour les PME/PMI financées par le FONSIS ou ses véhicules de financement ; la présentation au FONSIS des entreprises bénéficiaires d’une mise à niveau et ayant un besoin de levée de fonds pour le financement de leur croissance’’.



A cela s’ajoutent l’intégration du BMN dans les comités d'investissement ou comité d’assistance technique de certains véhicules de financement dédiés aux PME/PME et mis en place par le FONSIS ; la mise en place de partenariats spécifiques dans le cadre de la conception et la mise en œuvre de plans de restructuration de PME/PMI.





