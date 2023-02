Sénégal: la société civile appelle Macky Sall à trancher le débat sur un 3e mandat - adakar.com

Sénégal: la société civile appelle Macky Sall à trancher le débat sur un 3e mandat Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | RFI

Le président Macky Sall maintient le flou sur une éventuelle 3e candidature en 2024. Mais des responsables de la majorité multiplient les déclarations en ce sens. Une « ligne rouge », pour plusieurs organisations de la société civile. Après la mise en place d’une plateforme en octobre dernier, elles ont lancé mardi un « appel du 31 janvier », et demandent au chef de l’Etat de trancher clairement - et rapidement - le débat.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Comme un air de déjà-vu... Le 31 janvier 2012, des manifestants défilaient à Dakar pour protester contre la 3e candidature du président Abdoulaye Wade. Mamadou Mbodj participait aux rassemblements. Onze ans plus tard, il coordonne la plateforme baptisée « Jàmm a Gën 3e mandat », « la paix vaut mieux qu’un 3e mandat ». « L’histoire se répète », dit-il.